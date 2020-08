Inbreken in boten voor slaapplaats: werkstraf

Publicatie: do 13 augustus 2020 18.27 uur

LEEUWARDEN - Twee Drachtsters die eind december 2018 inbraken in boten die afgemeerd lagen in jachthaven de Smelne in Drachten, zijn donderdag veroordeeld tot werkstraffen. Een 21-jarige Drachtster moet 40 uur gratis werken, een 19-jarige vriendin kreeg een werkstraf van 30 uur.

Oude zaak

Het tweetal had in een boot ingebroken om daar te slapen en bier te drinken. Uit een andere boot hadden ze een deken en kussens gehaald. De zaak was al oud en dat was voor de officier van justitie aanleiding om geen celstraffen te eisen. De opgelegde straffen zijn overeenkomstig de eis van de officier.