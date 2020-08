Zeilboot slaat lek op Noordzee boven Schier

Publicatie: do 13 augustus 2020 16.55 uur

SCHIERMONNIKOOG - Vrijdagmiddag rond 16.20 uur ontving de Nederlandse Kustwacht via de marifoon een Mayday Mayday oproep van het zeiljacht Bres, wat boven Schiermonnikoog voer ten noorden van de verkenner van het Westgat.

De persoon gaf aan dat het schip water maakte. De Kustwacht alarmeerde daarop de reddingboten Koning Willem 1 en de rubberboot Edzard Jacob van KNRM station Schiermonnikoog.

Op de melding reageerde ook twee bergingsbedrijven die ook onderweg gingen. Op het zeiljacht van 11 meter lengte was één persoon aanwezig. Om 16.35 uur meldde de persoon dat hij het lek gevonden had en de situatie stabiel was en hij tot zijn enkels in het water stond.

De berger van Ameland was om 16.47 ter plaatse bij het jacht en maakte een sleepverbinding en voer met het zeiljacht richting de haven van Lauwersoog.