Open Huis voor nieuw personeel bij PMF Stalen Masten

Publicatie: do 13 augustus 2020 16.10 uur

BURGUM - PMF Stalen Masten produceert al vele decennia stalen masten vanuit haar productiebedrijven in Burgum en Veendam. Deze masten worden hoofdzakelijk gebruikt voor straatverlichting, verkeerslichten, bewegwijzering, camerasystemen en voor de bovenleiding van trams en trolleybussen.

PMF heeft zich volledig gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van stalen masten. Daardoor weten de medewerkers alles van deze producten, zo kent PMF de markt van a tot z en dankzij de specialisatie kan er uiterst efficiënt worden geproduceerd. "Met gepaste trots kunnen we zeggen dat PMF heel vaak aanschuift bij grotere en kleinere infrastructurele werken" zo vertelt Leon Leijdsman, algemeen directeur.

PMF werkt veel voor aannemers en installateurs, die op hun beurt weer werken aannemen bij gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid. Het grootste deel van de masten gaat naar klanten in Nederland. Maar op projectbasis gaan er ook veel masten naar andere landen in Europa en zelfs daarbuiten. "We produceren maatwerk van de hoogste kwaliteit. Daardoor hebben we een hele goede naam opgebouwd in binnen- en buitenland" zo vertelt Sjaak Hoekstra.

Ondanks de coronacrisis is de orderportefeuille van PMF goed gevuld. Het bedrijf is op zoek naar nieuw personeel, zoals twee constructiebankwerker/lassers en een forceerder CNC. De constructiebankwerker/lasser stelt masten en portalen samen en last deze volledig af. De forceerder CNC maakt met behulp van een computergestuurde forceermachine vanuit een rechte ronde buis een rondconische lichtmast. Voor de laatstgenoemde functie is het gewenst dat de kandidaat affiniteit heeft met metaal, computers en sleutelen en bereid is om te werken in ploegendiensten.

Speciaal voor geïnteresseerde werkzoekenden organiseert PMF een Open Huis, zodat belangstellenden eenvoudig kunnen kennismaken met het bedrijf. Dit Open Huis vindt plaats op donderdag 20 augustus 2020 tussen 16:00 en 20:00 uur. PMF Stalen Masten, Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 22, 9251 GA BURGUM.

Meer informatie over deze vacatures vindt u op www.stalenmasten.nl