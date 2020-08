Klapband voor tractor op Burgumerdaam

Publicatie: do 13 augustus 2020 13.16 uur

BURGUM - Een tractor met kieper strandde vrijdag om 12.25 uur op de Burgumerdaam in Burgum. De tractor kreeg een klapband toen deze richting de loswal reed. Het asfalt raakte licht beschadigd.

De trekker is aan de kant gezet. De loonwerker vervoerde zand of stenen die via de loswal worden afgevoerd. Voor zover bekend komt de lading vanaf het nieuw te bouwen stationsgebied van Feanwâlden naar Burgum toe.