Poging inbraak bij snackbar: 180 uur werkstraf

Publicatie: do 13 augustus 2020 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een poging tot inbraak bij een snackbar aan de Schwartzenberghlaan in Drachten leverde een 21-jarige inwoner van die plaats donderdag een werkstraf op van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Politierechter Maaike de Wit oordeelde dat bewezen kon worden dat de Drachtster, samen met een kameraad, geprobeerd had op21 april vorig jaar bij de snackbar in te breken.

Ruit ingegooid met bloembak

De inbrekers hadden hun uiterste best gedaan om binnen te komen: ze hadden eerst geprobeerd een deur met een schroevendraaier open te wrikken en vervolgens hadden ze met een bloembak een ruit ingegooid. Ze werden betrapt door een taxichauffeur die twee verdachte personen zag. Toen de man poolshoogte nam, zag hij dat een ruit van de snackbar kapot was. Een tweede getuige had een luide knal gehoord.

Tegengestelde verklaringen

Even later hield de politie de verdachte en zijn maat aan. De taxichauffeur herkende ze als degenen die hij bij de snackbar had gezien. Beide mannen ontkenden, maar ze kwamen met tegengestelde verklaringen: de een had gezegd dat ze bij een feestje waren geweest, de ander wist niks van een feestje. Ook was een van de twee gewond aan de handen.

Strafblad van 14 pagina’s

De man zei dat kwam omdat hij had gestoeid, de medeverdachte wist weer niks van een stoeipartij. Bij de snackbar was een bloedspoor gevonden dat afkomstig bleek te zijn van degene die verwondingen aan de handen had. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft de Drachtster een strafblad van 14 pagina’s.

Rechter houdt rekening met leeftijd

Hij heeft zich in het verleden onder meer schuldig gemaakt aan mishandeling, vernieling, brandstichting en belediging van een agent. Momenteel is hij verdachte in een andere zaak. Hij zat vast, maar het voorarrest is geschorst. De rechter hield rekening met de leeftijd van de Drachtster en besloot tot oplegging van een werkstraf, in plaats van een gevangenisstraf.