Stroomstoring treft meer dan 40 straten in Dokkum

Publicatie: do 13 augustus 2020 09.42 uur

DOKKUM - Er is donderdagochtend een grote stroomstoring ontstaan in Dokkum. Meer dan 40 straten zouden getroffen zijn. Volgens Liander betreft het tot 2000 huishoudens.

De verwachting is dat de storing om 11.30 uur verholpen zal zijn. Er is een monteur ingeschakeld. De oorzaak van de storing is onbekend.

Het gaat om de volgende straten:

Aalscholver

Brokmui

De Dam

De Houtduif

De Meeuwen

De Schans

De Skries

De Zijl

De Zwaan

Diepswal

Dongeradyk

Eiberstraat

Fazant

Fuut

Gasthuisstraat

Grote Breedstraat

Halvemaanspoort

Harddraversdijk

IJsvogel

Karekiet

Kievitstraat

Kleine Breedstraat

Kleine Oosterstraat

Kluut

Kobbe

Kwartel

Kwikstaart

Lange Oosterstraat

Ljurk

Molenbuurt

Oostersingel

Op de Hoogte

Patrijs

Reiddomp

Reidmosk

Reigerstraat

Rietgans

Scholekster

Smient

Snip