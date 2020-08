Allereerste Scapino in nieuwe stijl opent in Burgum

Publicatie: do 13 augustus 2020 08.30 uur

BURGUM - Op zaterdag 15 augustus opent Scapino, de Nederlandse retailer met 170 filialen, een nieuwe winkel aan de Markt 71 in Burgum. Heg gaat om een Scapino nieuwe stijl: een winkel met een modernere uitstraling en een beter overzicht. De winkelketen zorgt op de dag van de opening voor muziek, hapjes en spelletjes voor de kinderen. Bovendien profiteer je van allerlei aantrekkelijke openingsdeals. Niet alleen op de dag van de opening, maar ook in de week erna.

Burgum heeft de primeur

Scapino komt deze zomer met een modernere winkelformule. Scapino Burgum heeft de primeur. Dit is de eerste winkel die overgaat naar het nieuwe concept. Dat wil zeggen: een lichtere winkel met een duidelijker overzicht. Zo vind je voortaan je regenkleding, voetbaltenue of sneakers nog makkelijker. Bovendien presenteert de schoenenwinkel de schoenen voortaan op model en niet meer op maat. De verouderde uitstraling van de winkel verdwijnt en maakt plaats voor Scapino nieuwe stijl. De winkelketen slaat een nieuwe weg in met de moderne winkelformule.