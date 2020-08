Poolse winkeldieven gepakt in Burgum

Publicatie: wo 12 augustus 2020 23.45 uur

BURGUM - Twee winkeldieven uit Polen zijn woensdagavond door de politie aangehouden in Burgum. De man en vrouw werden om 20.35 uur staande gehouden op de Kûpersstrjitte. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. In de auto trof de politie twee tassen aan met daarin producten met de (diefstal) labels er nog aan.

De twee hadden eerder op de dag vermoedelijk toegeslagen in het Kruidvat in Joure. Via het interne systeem van de winkelketen werden beelden verspreid van de daders naar alle winkels. In de middag werden de twee herkend in het Kruidvat in Burgum. De politie wist ze na hun bezoek al staande te houden maar ze hadden op dat moment geen gestolen goederen bij zich. Ze zeiden dat ze met de trein waren gekomen en ze hadden ook geen autosleutels bij zich.

De auto van de twee werd daarna door de agenten aangetroffen en enige uren in de gaten gehouden. Het duo stapte na twee tot drie uur in het voertuig. Ze zijn daarna op de Kûpersstrjitte staande gehouden.