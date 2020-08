Man betrapt op rijden zonder rijbewijs

BURGUM - Een man is woensdagavond door de politie bekeurd omdat hij zonder rijbewijs reed. Agenten kwamen de man tegen en wisten hem daarna aan te houden op de Roggemounewei in Burgum.

De auto is in beslaggenomen en opgehaald door een berger. De man verklaarde tegen de politie dat hij boodschappen had gehaald voor zijn vriendin.