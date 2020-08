Unicum: vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden

Publicatie: wo 12 augustus 2020 14.07 uur

JISTRUM - De superhittegolf blijft records breken. In Arcen werd het woensdag rond het middaguur 35,6 graden en daarmee is het voor de vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden of warmer. Sinds het begin van de metingen is dat nog nooit voorgekomen. Het vorige record was tijdens de bloedhete hittegolf van 2003. Toen werd het vier dagen op rij, op 6, 7, 8 en 9 augustus elke dag ergens in Nederland 35 graden.



In Friesland ligt de temperatuur net onder deze recordcijfers. De maximum temperaturen volgens de weerstations op WâldNet zijn:

32,9 graden dinsdag 11 augustus 32,9 graden zaterdag 8 augustus 32,4 graden vrijdag 7 augustus 31,2 graden maandag 10 augustus 29,5 graden zondag 9 augustus

Woensdag en donderdag zullen er wederom hoge temperaturen zijn. Het wordt 30-34 graden, maar omdat de kans op onweersbuien toeneemt zou er weleens plaatselijk flinke verkoeling kunnen zijn.



Overigens maakt De Bilt nog kans op een bijzonder record. Wanneer het morgen 30 graden wordt op het hoofdstation, en die kans is groot, dan is het zeven dagen op rij tropisch. Ook dat is een unicum. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het in De Bilt nog nooit zeven dagen op rij 30 graden of heter.