Werknemer Carglass verduistert 21.000 euro

Publicatie: wo 12 augustus 2020 12.36 uur

LEEUWARDEN - In een jaar tijd - vanaf mei 2018 tot juni 2019 - had een Drachtster (33) bij zijn werkgever Carglass duizenden euro's in zijn eigen zak gestoken. De Drachtster had financiële problemen en hij was verslaafd aan cocaïne. "Het ging zo makkelijk", zei hij woensdag tegen rechter Klaas Bunk.

'Criminele carrière'

In ongeveer tien jaar tijd had de Drachtster zich opgewerkt bij de autoruitenhersteller: hij was opgeklommen van monteur tot teamleider en opleider van nieuwe collega's. "U maakte carrière", merkte Bunk op. "Maar daarnaast had u ook een criminele carrière". Bij Carglass kwamen ze erachter dat er geld verdween. Er waren een jaar lang in totaal 65 verdachte transacties geweest die aan de Drachtster gelinkt konden worden.

"Het ging te gemakkelijk"

Volgens de berekening van Carglass had de man ruim 21.000 euro verduisterd. Dat bedrag kon volgens de Drachtster niet kloppen. "Ik denk zelf dat het onder de 10.000 euro was". Hij zei dat hij meerdere keren geprobeerd had te stoppen. "Maar het ging te makkelijk en ik werd steeds nonchalanter". Hij schatte dat hij gemiddeld een keer per week geld achterover had gedrukt.

Geen afbetalingsregeling getroffen

Tegen een door Carglass ingeschakeld bedrijfsrecherchebureau had hij gezegd dat het per keer om 50 tot 500 euro ging. Ook die bedragen moesten volgens de Drachtster naar beneden toe bijgesteld worden: hij zou per week hoogstens 300 tot 350 euro hebben weggenomen. "Ik heb er een rommeltje van gemaakt", erkende de Drachtster. Hij had nog geen afbetalingsregeling getroffen met Carglass. "Jammer", vond Bunk. "Dat maakt een hele andere indruk."

Maximale werkstraf

Officier van justitie Cynthia van Oorschot eiste de maximale werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, proeftijd twee jaar. Bunk vonniste conform. "U hebt op een beschamende manier misbruik gemaakt van het in u gestelde vertrouwen", zei de rechter. "En ga nu de zaken regelen met Carglass". De verdachte beloofde dat hij deze week nog contact op zou nemen met zijn oude werkgever.