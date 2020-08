Ropta Boys stopt voorlopig vanwege corona

Publicatie: wo 12 augustus 2020 10.03 uur

OOSTERNIJKERK - VV Ropta Boys in Oosternijkerk heeft ook te maken gekregen met het coronavirus. Dat maakte de club dinsdagavond bekend. Tijdens de Teatswedstrijd van zaterdag 8 augustus liep er iemand rond die het coronavirus bij zich droeg.

De club: "Deze persoon had geen of lichte klachten maar was met iemand in aanraking geweest die dit weekend een positieve uitslag kreeg. 'Onze' persoon kon door omstandigheden maandag een spoedtest uit laten voeren waar vandaag jammer genoeg een positieve uitslag op volgde. Wij wensen de persoon in kwestie veel sterkte toe."

Ropta Boys heeft besloten om alle trainingen en oefenwedstrijden voor onbepaalde tijd niet door te laten gaan. Ook de 'Himmeldei' voor komende zaterdag gaat niet door. "Zijn jullie zaterdag bij het Teatsen geweest of hebben jullie klachten die op Corona duiden: Laat je testen. Maar houdt ook de regels van het RIVM in acht die bij iedereen bekend zijn."

Ook de kaatsvereniging De Trije Doarpen in het dorp heeft besloten om alle activiteiten voorlopig te schorsen in verband met het feit dat iemand uit Oosternijkerk nu Covid-19 heeft opgelopen.