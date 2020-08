Corona op camping Appelhof op Terschelling

Publicatie: wo 12 augustus 2020 09.29 uur

TERSCHELLING FORMERUM - Twee Noord-Hollandse jongeren hebben waarschijnlijk het coronavirus opgelopen op camping Appelhof op Terschelling. De GGD waarschuwt nu iedereen die daar geweest is om extra alert te zijn.

Na de vakantie hebben de twee jongeren een test gedaan waaruit bleek dat ze Covid-19 hadden opgelopen. "Het is mogelijk dat ze op de camping besmet zijn geraakt of anderen hebben besmet in de eerste week van augustus. Dit betekent dat ook andere bezoekers op de camping corona kunnen hebben opgelopen." aldus de GGD.

De GGD Fryslân roept jongeren op die vorige week op camping Appelhof waren en nu weer thuis zijn, om zich bij milde klachten te laten testen. Uit voorzorg vergroot de GGD morgen de testcapaciteit op het eiland, zodat iedereen met klachten zich snel kan laten testen. Dit is in eerste instantie voornamelijk gericht op camping Appelhof waar de jongeren verbleven.



Uit bron- en contactonderzoek heeft GGD Fryslân niet de indruk dat de jongeren op het eiland contact hebben gehad met ouderen of kwetsbaren of dat ze zich buiten de omgeving van de Appelhof intensief hebben gemengd in andere gezelschappen.



Ook voor inwoners en toeristen op Terschelling blijft het advies gelden om afstand te houden, geregeld handen te wassen en drukke plekken te mijden. Wie verder geen klachten heeft, kan het verblijf op het eiland gewoon voortzetten. Wie wel klachten heeft, kan morgen direct naar de testlocatie om zich te laten testen en de uitslag in de eigen accommodatie op Terschelling af te wachten.