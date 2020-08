Duizenden huishoudens korte tijd zonder stroom

Publicatie: wo 12 augustus 2020 09.13 uur

DRACHTEN - Door een stroomstoring kwamen dinsdag aan het einde van de avond en begin van de nacht duizenden huishoudens in Drachten en omliggende dorpen zonder stroom te zitten. Het zou gaan om 20.000 tot 40.000 huishoudens. Diverse beveiligingsalarmen bij bedrijven gingen hierdoor af.



Volgens Liander zaten er tussen de 20.000 en 40.000 huishoudens zonder stroom. Het ging om de dorpen Beetsterzwaag, Boelenslaan, Boornbergum, De veenhoop, De Wilgen, Dokkum, Drachten, Drachtstercompagnie, Earnewald, Frieschepalen, Houtigehage, Kortehemmen, Lippenhuizen, Marum, Nij beets, Nijega, Olterterp, Opeinde, Oudega gem smallingerlnd, Rottevalle, Siegerswoude, Smalle ee, Terwispel, Ureterp en Warten.

De eerste stroomstoring was net voor 24.00 uur en tot twee keer toe ging de spanning van het net af. Bij de meesten was er daarna weer stroom. Andere huishoudens in bijvoorbeeld Boornbergum zaten anderhalf uur zonder stroom.

Tijdens de stroomstoring kwam bij de brandweer een melding binnen van een brand bij een zendmast bij de A7 bij Drachtstercompagnie. Dat bleek te gaan om het affakkelen bij een gasinstallatie.