Kustwacht gaat hulpvraag op water scheiden

Publicatie: di 11 augustus 2020 18.55 uur

LAUWERSOOG - De Nederlandse Kustwacht hanteert vanaf 17 augustus 2020 een nieuwe werkwijze om bij een noodmelding onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende (Search And Rescue) en niet-spoedeisende hulp. Dit betekent dat in het vervolg bij niet-spoedeisende hulp niet meer automatisch een reddingboot van de KNRM wordt gealarmeerd door de Kustwacht, maar dat de hulpvrager zelf moet bepalen welke hulpverlener hij nodig heeft.

Tot op heden werd de KNRM voor alle incidenten op het water gealarmeerd. Vaak reageerden ook commerciële bergers op deze openbare alarmeringen en dat leidde bij de hulpvrager af en toe tot onduidelijkheid en soms zelfs tot onenigheid tussen hulpvrager, berger en KNRM. Doordat de bergers vaak met twee en soms zelfs maar met één persoon uitvaren, kunnen ze bijvoorbeeld sneller reageren dan de KNRM. Ook is het op dat moment onduidelijk wie eventueel de rekening betaald en of de verzekering hiervoor ingezet kan worden. De bergers zien de gratis inzet van de KNRM op hun manier weer als broodroof.

De KNRM is voorstander van een goede beoordeling van de situatie door de Kustwacht. KNRM directeur Jacob Tas zegt daarover: "De vrijwilligers van de KNRM hoeven nu niet meer hals-over-kop voor elke melding hun dagelijks werk neer te leggen of vrije tijd op te offeren. De nieuwe triage moet ook meer rust brengen op het water. Natuurlijk blijft de Kustwacht in spoedeisende gevallen de KNRM direct alarmeren."

Het Kustwachtcentrum in Den Helder krijgt jaarlijks gemiddeld 1.600 noodoproepen van beroepsvaart of watersporters die hulp nodig hebben op het water. Een aantal daarvan verkeert in gevaarlijke omstandigheden en heeft direct hulp nodig. Een ander deel van de hulpvragers heeft bijvoorbeeld motorpech onder veilige omstandigheden.

Het Kustwachtcentrum blijft behulpzaam, door een lijst van (commerciële) hulpverleners, inclusief de KNRM, beschikbaar te stellen aan de hulpvrager om zelf een keuze te maken. De hulpvrager kan daar telefonisch contact mee zoeken om de verdere assistentie mee af te spreken.

De KNRM garandeert als enige organisatie in Nederland 24 uur per dag hulpverleningsinzet op het water. Onder alle weersomstandigheden en zonder onderscheid te maken in het soort incidenten. De KNRM blijft ook voor niet-spoedeisende hulpverleningen inzetbaar, maar dan zal de hulpvrager zelf de KNRM moeten bellen of via de KNRM Helpt-app assistentie aanvragen. In dergelijke gevallen maakt de KNRM afspraken over het tijdstip en de aard van de hulpverlening, zodat de KNRM vrijwilligers enige keuze hebben in het tijdstip van vertrekken.

De nieuwe werkwijze komt voort uit overleg tussen het ministerie van I&W, de Kustwacht, de KNRM en bergers.