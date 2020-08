Gezonken boot lekt olie in Dokkumer Ee

Publicatie: di 11 augustus 2020 17.05 uur

JANNUM - In de Dokkumer Ee bij Jannum is dinsdag een kruiser gezonken. De boot lag op een voormalige aanlegplek in een weiland aan de Klaarkampsterwei.

De brandweer van Damwâld werd om 15.36 uur opgeroepen. Het bleek dat de boot olie lekte. Daarop is de brandweer van Grou opgeroepen om olieschermen van het Wetterskip Fryslân te brengen. Deze zijn rond 16.30 uur geplaatst. Aanvankelijk was niet bekend wie de eigenaar van de boot was. De eigenaar van de boot moet zelf zorg dragen voor de berging van de boot.

