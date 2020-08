De heer Hamstra viert 102e verjaardag

Publicatie: di 11 augustus 2020 15.59 uur

SURHUISTERVEEN - Loco-burgemeester Jouke Spoelstra ging dinsdag op bezoek bij de 102 jarige Renze Hamstra om hem te feliciteren met zijn verjaardag. De heer Hamstra is geboren op 11 augustus 1918 in Surhuizum. Hij woont in ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen. Zes jaar geleden overleed zijn vrouw Lubbertje Hamstra-Laanstra, met wie hij op z’n 22ste trouwde. Samen kregen zij een zoon en een dochter, twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

De heer Hamstra werkte in zijn jonge jaren bij de boer en als grondwerker. Hij vervolgde zijn carrière bij de gemeente Achtkarspelen als stratemaker en bij de waterzuivering in Surhuisterveen. Zijn grootste hobby’s waren het houden van duiven en schapen. Ondanks zijn hoge leeftijd verkeert de heer Hamstra nog in goede gezondheid.

