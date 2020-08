Medewerker Proefverlof raakte besmet in Dokkum

Publicatie: di 11 augustus 2020 14.51 uur

LEEUWARDEN - Een medewerker van restaurant Proefverlof in Leeuwarden is ook besmet geraakt met het coronavirus. Dit gebeurde tijdens een bezoek aan de horeca in Dokkum.

Het restaurant gaat daarom de komende week met een beperkte kaart doordraaien. Meer dan 80% van het personeel gaat namelijk uit voorzorg in quarantaine. "Na intensief overleg met de GGD en de medewerkers zijn wij op bovenstaand besluit gekomen. De medewerkers die wél aan het werk mogen zijn NIET in contact geweest met de betreffende persoon." zo laat het restaurant weten.

Volgens de LC gaat het om 15 personeelsleden die in contact waren geweest met de besmette kok. "De kok liep zijn besmetting op in zijn woonplaats Dokkum waar hij een horecagelegenheid bezocht" zo schrijft de krant. Proefverlof benadrukt dat haar gasten nooit in gevaar zijn geweest. Dat zou ook bevestigd zijn door de GGD.