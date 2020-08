Opnieuw boetes voor snelvaarders

Publicatie: di 11 augustus 2020 14.31 uur

LEEUWARDEN - De waterpolitie controleerde maandag bij Leeuwarden en Grou. Er werden diverse waarschuwingen gegeven en een enkeling werd op de bon geslingerd.

Om 15.00 uur was op Prinses Margriet kanaal een 52-jarige man uit Loenen aan de beurt. Hij voer te snel met zijn boot. Om 16.00 uur was op het Langdeel een 16-jarige jongen uit Zwijndrecht de klos. Ook hij had een te hoge snelheid. Om 16.40 uur was op dezelfde locatie een 54-jarige man uit Twijzelerheide aan de beurt voor hetzelfde delict.