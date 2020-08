Auto botst op boom bij Frieschepalen

Publicatie: di 11 augustus 2020 03.48 uur

FRIESCHEPALEN - Aan de Hearsterwei net buiten Frieschepalen is dinsdag omstreeks 1.45 een auto op een boom gebotst. De bestuurster is onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulance personeel. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Uit een blaastest bleek dat de bestuurster niet had gedronken. Een berger is ter plaatse gekomen om het beschadigde voertuig mee te nemen. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

