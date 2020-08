Problemen bij Jumbo door kapotte diepvries

Publicatie: ma 10 augustus 2020 22.42 uur

DRACHTEN - De Jumbo aan de Stationsweg in Drachten heeft maandagavond vele diepvries-producten moeten verplaatsen. Dat moest worden gedaan nadat de koeling kapot was gegaan.

Het probleem ontstond toen men startte met het ontdooien van de diepvries-koelingen. De koelingen gingen na het ontdooien niet meer aan. Normaliter is dit wel het geval. "Alle producten zijn direct opgeborgen in de diepvriescel in ons magazijn. Inmiddels staan ze weer netjes in de schappen." zo laat Jumbo deze site weten.

Dit bericht is dinsdag om 13.05 uur aangepast. Er zijn

geen producten weggegooid zoals eerder vermeld.