Medewerker huisartsenpraktijk positief getest

Publicatie: ma 10 augustus 2020 20.50 uur

DAMWâLD - Een medewerker van huisartsenpraktijk Munewei in Damwâld is positief getest op corona. Dit maakte de praktijk maandag bekend via de website. De medewerker ontving zondag het vervelende nieuws.

De huisartsenpraktijk heeft gelijk besloten patiënten zoveel mogelijk telefonisch af te handelen en alleen langs te laten komen voor noodzakelijke zorg. Ook zijn er extra aanvullende maatregelen genomen.

Patiënten die verhoogd risico op besmetting hebben, zullen telefonisch op de hoogte worden gesteld. Bij symptomen die passen bij corona wordt geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.