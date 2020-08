Gewonde bij botsing op Weibuorren

Publicatie: ma 10 augustus 2020 17.21 uur

URETERP - Een bestelbus en een auto kwamen maandag op de Weibuorren in Ureterp met elkaar in botsing. De aanrijding vond even voor 17.00 uur plaats op de kruising met de Skoalleane. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Er is één inzittende van de VW Up door het ambulancepersoneel opgevangen. De politie (VOA) gaat een onderzoek instellen naar de exacte toedracht van het ongeval. Het slachtoffer is meegenomen met de ambulance.

