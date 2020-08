Twee weken cel voor kopstoten op azc

Publicatie: ma 10 augustus 2020 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een bewoner van het Drachtster azc is maandag wegens mishandeling van een medewerker van de beveiliging veroordeeld tot twee weken cel. De verdachten, een 19-jarige asielzoeker uit Gambia, had de bewaker tot twee keer toe een achterwaartse kopstoot gegeven. Het slachtoffer probeerde, samen met een collega, een ruzie te sussen.

Voldoende bewijs voor kopstoten

Toen de beveiligers de verdachte sommeerden om naar zijn kamer te gaan, werd de man opstandig. Hij zou eerst de ene bewaker hebben geslagen, maar daarvan werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. De politierechter zag wel voldoende bewijs voor de kopstoten. Dat was gebeurd tijdens een worsteling tussen de verdachte en de beveiliger.

‘Aso-azc’

De Gambiaan zou later verklaren dat hij door het dolle heen was en niet terug naar zijn kamer wilde. De man verscheen niet op de zitting. Hij verblijft momenteel in het HTL in Hoogeveen, ook wel ‘aso-azc’ genoemd, een locatie die begin dit jaar is geopend voor overlastgevende asielzoekers. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.