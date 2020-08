Besmettingen coronahaard Dokkum blijft gelijk

Publicatie: ma 10 augustus 2020 16.50 uur

DOKKUM - Het aantal positieve testen op corona naar aanleiding van de uitbraak in Dokkum is gelijk gebleven op 18. Dit maakte GGD Fryslân maandag bekend. Toch houden zij er rekening mee dat dit aantal nog wel gaat oplopen.

De oorzaak van de uitbraak is volgens de GGD een groep mensen die ondanks klachten toch is blijven doorlopen. Daarnaast werden ook de testresultaten niet in quarantaine afgewacht. Ook GGD's in andere delen van het land bevestigen deze trend. Ondanks dat de GGD het niet houden aan de quarantainemaatregelen afkeurt, is het niet strafbaar.