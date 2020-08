Zaterdag 15 augustus: vossenjacht in Dokkum

Publicatie: ma 10 augustus 2020 14.30 uur

DOKKUM - Voor de kinderen wordt zaterdag een vossenjacht in Dokkum georganiseerd. "Ben jij tussen de 4 en 12 jaar oud en weet jij alles over Dokkum? Zoek dan zaterdag 15 augustus de vossen in de binnenstad en win een lekker prijsje! Meedoen aan de vossenjacht is gratis."

De Vossenjacht

Kinderen kunnen de vossenjacht zaterdag doen van 11.00 tot 16.30 uur. Je startkaart kun je tot 15.30 uur halen bij de vossenjager op de Markt in Dokkum. Die geeft je ook meteen een paar goeie tips en trucs. De vossen zitten verstopt op de Markt, de Breedstraat, Hoogstraat en de Zijl, dus ook voor de kleinsten is de route goed te lopen. Zorg wel dat je een ouder iemand bij je hebt die een beetje op je past, want het kan druk zijn in de stad en je wilt de weg natuurlijk niet kwijtraken.

Vind je een vos en beantwoord je de vraag over Dokkum goed, dan krijg je een woord voor de eindrebus. De oplossing van de eindrebus kun je inleveren op het startpunt op de Markt, je krijgt er dan een lekker ijsje van Albert Heijn Dokkum voor terug...

De Magie van de Markt

De vossenjacht is onderdeel van de Magie van de Markt, het nieuwe concept van ondernemers en horeca in Dokkum. De Magie van de Markt is een terugkerend evenementenplatform voor de stad. Ook het reuzenrad en de draaimolen op de Markt zijn activiteiten die plaatsvinden binnen dat concept.

Met de kleinschalige activiteiten worden op een verantwoorde manier publiek naar Dokkum getrokken. Grootschaligere evenementen die normaal gesproken de stad en de zomer opfleuren, kunnen vanwege de coronacrisis niet worden gehouden. Dokkum als vestingstad aan het wad trekt op deze manier alsnog het nodige publiek.