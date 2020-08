Trajectcontrole op N351 gaat aan, N381 nog niet

Publicatie: ma 10 augustus 2020 13.39 uur

OOSTERWOLDE - De trajectcontrole op de N351 tussen Wolvega en Oosterwolde staat vanaf maandag 17 augustus aan. Vanaf dan worden overtredingen van de maximumsnelheid automatisch doorgezet naar het Centraal Justitieel Incassobureau en volgt een boete. "Het is het vierde van twintig nieuwe trajectcontrolesystemen op N-wegen dat actief wordt." Zo laat het Openbaar Ministerie weten. De trajectcontrole op de N381 tussen Drachten en Donkerbroek staat voorlopig nog in een testfase.

Op de N351 tussen Wolvega en Oosterwolde geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur. Deze wordt nu vaak overschreden en daardoor is er een hoger risico op ongevallen op dit traject. De trajectcontrole moet de N351 veiliger maken. De trajectcontrole loopt van Oldeberkoop tot Nijeholtpade, in beide richtingen.

Twintig N-wegen

Afgelopen jaar zijn op een aantal N-wegen trajectcontrolesystemen aangelegd. Op de N414 bij Bunschoten is eind februari de eerste van deze systemen gaan handhaven. Daarna volgden de N787 en de N639. Het trajectcontrolesysteem op de N351 is de eerste trajectcontrole in Friesland.

De andere zestien systemen worden nog getest en gaan later dit jaar in handhaving. Daarbij zit ook de trajectcontrole op de N381.