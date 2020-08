Man (45) kan het stelen niet laten

Publicatie: ma 10 augustus 2020 13.30 uur

LEEUWARDEN - Als een Drachtster (45) in een winkel is, kan hij de drang om dingen te stelen niet weerstaan. Het bracht hem vaak in de problemen en al verschillende keren voor de rechter. Zo ook maandag toen de Drachtster tegenover politierechter Klaas Bunk zat. In oktober vorig jaar had de man bij de Aldi in zijn woonplaats een blikje krab en een dvd gestolen. "Een bijzondere combinatie", merkte de rechter op.

'Ik word soms moe van mezelf'

Eind december sloeg de winkeldief weer toe, deze keer had hij bij de Media Markt een koptelefoon en opnieuw een dvd gestolen. De Drachtster zei dat wanneer hij in een winkel is, hij het niet kan laten om iets te stelen. Tegen de politie zei hij dat hij ADHD heeft en de controle over zichzelf mist. ‘Ik weet dat het belachelijk is wat ik doe. Ik vind het heel vervelend en word soms moe van mezelf’, aldus de verdachte.

Kleptomanie

"Dat ik hier moet zitten, is niet mijn favoriete hobby", vervolgde hij. Hij krijgt hulpverlening en meestal gaat hij onder begeleiding boodschappen doen. De reclassering vermoedt dat er sprake is van kleptomanie, maar dat zou onderzocht moeten worden. De man liep in een proeftijd. Er hing hem een celstraf van 30 dagen boven het hoofd, maar om de een of andere reden was die voorwaardelijke straf maandag niet op de dagvaarding terechtgekomen.

Eis: vier weken cel

De Drachtster verzekerde de rechter dat hij momenteel heel goed in staat is om alleen boodschappen te doen. Officier van justitie Tjerk Buma was onverbiddelijk, hij volgde het advies van de reclassering om een onvoorwaardelijke straf op te leggen. Buma eiste vier weken cel. De rechter maakte er twee weken zitten van.