Snelvaarders op de bon geslingerd

Publicatie: ma 10 augustus 2020 13.26 uur

EARNEWâLD - De politie heeft zondag meerdere snelle snelvaarders op de bon geslingerd op het water bij Grou en Earnewâld. Op de Wijde Ee was rond 15.40 uur een 15-jarige jongeman uit Akkrum als eerste aan de beurt. Een kwartier later werd op nagenoeg dezelfde plek een 23-jarige man uit Earnewâld bekeurd. Hij voer snel en slingerend tussen de boten door.

Een 22-jarige man uit Kollum was om 16.35 uur aan de beurt. Hij voer veel te snel over het Prinses Margrietkanaal. Om 20.35 uur werd de laatste overtreder bekeurd. Dat was een 26-jarige man uit Drachten. Ook hij kreeg een bon vanwege te snel varen.