Brand in meelsilo bij Sonac in Sumar

Publicatie: ma 10 augustus 2020 08.08 uur

SUMAR - Aan de Damsingel in Sumar is door broei brand ontstaan in een meelsilo. De silo staat op het terrein van Sonac. De brandweer van Burgum werd om 7.35 uur opgeroepen. Vanwege het warme weer zijn er meerdere bluseenheden opgeroepen zodat de brandweermensen elkaar sneller kunnen aflossen.

De brandweer is urenlang bezig geweest met het bluswerk. Er is naast blussen ook meel uit de silo gehaald. Vanwege de zware werkzaamheden en het warme weer zijn er nog meer blusploegen opgeroepen. Naast Burgum, kwam ook Gytsjerk en De Westereen ter plaatse.

