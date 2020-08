Schoolkinderen tijdelijk in dorpshuis De Terp

Publicatie: zo 09 augustus 2020 22.50 uur

OOSTERNIJKERK - De schoolkinderen van Oosternijkerk krijgen de komende tijd les in dorpshuis De Terp aan de Fiver. De kinderen van groep 1 t/m 5 van basisschool Wrâldwizer krijgen daar vanaf 17 augustus een plekje. Het gaat om 1 of 2 jaar.

Voor de school is het een mooie oplossing omdat er op de plaats van de huidige school een nieuw kind-centrum kan worden gebouwd. Het dorpshuis krijgt op deze wijze een flinke financiële impuls om het gebouw te moderniseren.

In de wintermaanden ontstond het idee om het dorpshuis beschikbaar te stellen als tijdelijke locatie voor de Wrâldwizer. In de gesprekken tussen het schoolbestuur, de gemeente en het dorpshuis is dit idee verder uitgewerkt en concludeerden alle drie partijen dat dit een mooie en passende oplossing is. De gemeente biedt op deze manier de school passende vervangende huisvesting, de school heeft een passende tijdelijke locatie en het dorpshuis krijgt een flink bedrag als begin voor de verbouw van het dorpshuis.

In de afgelopen twee maanden is het dorpshuis verbouwd als school en staan er tijdelijke units klaar voor de kleuters om op 17 augustus a.s. om 8.30 uur feestelijk in gebruik te nemen.