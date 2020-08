Sieraden gestolen bij insluiping in woning

Publicatie: zo 09 augustus 2020 20.36 uur

BALLUM - Bij een insluiping in een woning in Ballum op Ameland zijn dit weekeinde sieraden buitgemaakt. De insluiping vond plaats In een huis aan de G. Kosterweg tussen zaterdag 8 aug. 22.00 uur en zondag 9 aug. 08.00 uur.

Heeft u tussen deze tijdstippen iets gezien of kunt u de politie meer vertellen over de insluiping? Bel dan 0900-8844.