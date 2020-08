Osseweide weigert uur lang hulp van brandweer

Publicatie: zo 09 augustus 2020 16.30 uur

DOKKUM - Bij de brandweer kwam zondag rond twee uur een melding binnen van een brand aan de Rondweg Zuidoost in Dokkum. Om 14.07 uur werd de brandweer van Dokkum gealarmeerd. Op het erf bij De Osseweide was sprake van een broeibrand. Het veroorzaakte een flinke stankoverlast welke deels over de stad trok. Ook een brandende mestbult bij Aalsum was hier overigens debet aan.

Bij aankomst van de brandweer bleef het toegangshek voor de brandweerlieden gesloten. De eigenaresse weigerde de brandweer op het terrein toe te laten. Ook de ter plaatse gekomen politie kreeg het niet voor elkaar om het hek voor de brandweer te laten openen.

De mensen van De Osseweide waren zelf met een bluspoging begonnen maar dit haalde weinig uit. Na overleg op bestuurlijk niveau was de eigenaresse bereid om de brandweer, die al een uur voor een gesloten hek had staan wachten, op het erf toe te laten. Maar eerst werd de aanwezige pers gesommeerd om te vertrekken, anders ging het hek niet open. Om 15.08 uur ging het hek uiteindelijk open en kon de tankautospuit van Dokkum het erf op rijden.

Een watertank van Burgum is ter plaatse gekomen om de tankautospuit van Dokkum van water te voorzien. Rond half vijf werden de spuitgasten van Dokkum afgelost door de brandweer van Damwâld.

