Afgedwaalde zwemmer gered uit Waddenzee

Publicatie: zo 09 augustus 2020 14.40 uur

LAUWERSOOG - Een afgedwaalde zwemmer is zaterdagmiddag gered nadat hij meer dan een kilometer uit de kust was geraakt. Hij werd gespot door een schipper van Bos Marine Services die met passagiers een rescueboottocht van 'Beleef Lauwersoog' uitvoerde.

De zwaaiende zwemmer werd gezien toen hij zich midden in de vaargeul bevond. Dichterbij klonk het hulpgeroep dat hij bijna verdronk. De schipper en passagiers wisten de man aan boord te krijgen en hebben hem naar de wal gebracht. De man vertelde dat hij was gaan zwemmen vanaf de spuisluizen. Hij werd door de stroom meegenomen en dreef daardoor steeds verder af. De man was blij en opgelucht dat hij gered was.