Eerste hittegolf van 2020 is een feit

Publicatie: zo 09 augustus 2020 13.12 uur

BURGUM - De eerste hittegolf van 2020 is een feit. Om 10.10 uur werd zondag in De Bilt een temperatuur 25,4 graden gemeten en daarmee is de eerste officiële nationale hittegolf een feit. In 2019 waren er twee hittegolven, in juli en augustus. De laatste hittegolf begon op 23 augustus. Nog nooit eerder sinds het begin van de metingen was er volgens het KNMI zo laat in het jaar een hittegolf.

Er is sprake van een officiële hittegolf als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. In de Wâlden werd zaterdag als hoogste temperatuur ruim 32 graden Celsius gemeten. Het warme weer blijft nog dagen bij ons. Donderdag wordt ook een tropische dag met 32 graden verwacht. In de loop van de week neemt de kans toe op onweer en regen.