EÃ©nrichtingsverkeer op zomermarkt in Kollum

Eénrichtingsverkeer op zomermarkt in Kollum

Publicatie: ma 03 augustus 2020 11.49 uur

KOLLUM - De zomermarkt in Kollum gaat gewoon door. Dit jaar wordt er wel éénrichtingsverkeer ingesteld in verband met het coronavirus. De markt wordt op 7 augustus door de ondernemersvereniging HIM in samenwerking met Postmarktorganisatie georganiseerd.

De looproute is vanaf winkel Beautyvol aan de Voorstraat naar het oude gemeentehuis aan de Voorstraat. Een gedeelte van de Brede Reed is opgenomen in de route. De markt is van 13.00 uur tot 20.00 uur. Vrijwilligers zullen er op toe kijken dat er onder de bezoekers voldoende afstand wordt bewaard.