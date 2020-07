Drugspand in Dokkum voor drie maanden gesloten

Publicatie: vr 31 juli 2020 18.03 uur

DOKKUM - Loco-burgemeester Pytsje de Graaf heeft op vrijdagmiddag een bedrijfspand aan de Beurtvaart in Dokkum gesloten. De sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor een periode van drie maanden.

In het pand trof de politie op 10 juni 2020 een in werking zijnde hennepkwekerij aan. In de kwekerij zaten ruim 500 planten, waarbij ook sprake was van brandgevaar. Het pand is gesloten voor de periode van drie maanden. Het pand is verzegeld en er zijn posters aangebracht met daarop de kennisgeving van de sluiting.