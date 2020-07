Auto vliegt in brand na eenzijdig ongeval

Publicatie: di 28 juli 2020 23.54 uur

GARYP - Aan de Broek in Garyp vond dinsdagavond een eenzijdig ongeval plaats waarbij het voertuig in brand vloog. De brandweer van Burgum werd om 23.20 uur gealarmeerd voor de brand. De brandweerlieden hebben de brand geblust.

De bestuurder vloog met zijn voertuig uit de bocht en belandde in de sloot. Daarna vloog de auto in brand. De inzittende is door omwonenden opgevangen. Naast de brandweer kwam tevens de politie en een ambulance ter plaatse. De bestuurder is na behandeling ter plaatse met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS