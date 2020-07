Pachter stopt met De Kruisweg in DamwÃ¢ld

Pachter stopt met De Kruisweg in Damwâld

Publicatie: vr 24 juli 2020 15.35 uur

DAMWâLD - Uitbater Tjeerd Rintjema van de Kruisweg in Damwâld wil vanwege persoonlijke redenen stoppen met zijn werkzaamheden in het Eetcafé & Zalencentrum (en dorpshuis). De gemeente Dantumadiel gaat nu nadenken over de toekomst van het beeldbepalende pand aan de Haadwei in het dorp. Eind september moet er meer duidelijk zijn.

"De geplande activiteiten en reserveringen blijven tot die tijd staan en doorgaan." zo laat de gemeente deze site weten.

Samen met stichting Doarpshús de Krúswei wil de gemeente kijken naar de mogelijkheden. Het gebouw wordt nu gebruikt als dorpshuis en horecagelegenheid. Een nieuwe invulling behoort zeker tot de mogelijkheden. Met een enquête wil de stichting de ideeën en wensen van de dorpsbewoners van Damwâld in kaart brengen.

Vanaf september volgt meer informatie via de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant.