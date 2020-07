Meisje gevonden in de zee boven Ameland

Publicatie: vr 17 juli 2020 14.53 uur

BALLUM - Vrijdagmiddag is door één van de zoekteams in de Noordzee ten noorden van Ameland een lichaam gevonden. De politie kon aanvankelijk nog niet bevestigen of het ging om het 14-jarige vermiste meisje uit Duitsland. Even na 18.00 uur werd uiteindelijk bekendgemaakt dat het inderdaad het vermiste betrof. Het lichaam werd gevonden door de Landelijke Eenheid van de politie nabij een booreiland in de Noordzee.

Het meisje uit Duitsland raakte zaterdagavond vermist. De hele week werd er al naar haar gezocht. In het strandpaviljoen 't Strandhuys van Buren is deze week een speciale hoek ingericht om steun te betuigen.

