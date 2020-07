Feestelijke opening nieuw speelterrein Boelenslaan

Publicatie: di 07 juli 2020 19.15 uur

BOELENSLAAN - Feestelijke opening nieuw speelterrein Boelenslaan.

Op dinsdag 7 juli werd de nieuwe speeltuin in Boelenslaan feestelijk geopend. De openingshandeling werd door wethouder Max de Haan worden verricht.



Buurtbewoners, ondernemers en vooral de kinderen zelf hebben allemaal geld bij elkaar gebracht, zodat deze speeltuin gerealiseerd kon worden. Iedereen in Boelenslaan is dan ook heel erg trots op dit mooie resultaat. Met een poffertjeskraam, ijscokar en vooral lekker spelen op de diverse nieuwe speeltoestellen wordt dit moment met elkaar gevierd.



