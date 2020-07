Politie haalt fietser (23) van Centrale As

Publicatie: ma 06 juli 2020 11.18 uur

FEANWâLDEN - Een 23-jarige fietser uit de gemeente Opsterland is zondagnacht van de Centrale As (N31) bij Feanwâlden gehaald. De man zou onderweg zijn naar Dokkum en dit was voor hem de 'bekende' weg.

De politie heeft de man voor zijn eigen veiligheid van de autoweg gehaald en afgezet. Daar kon hij zijn fietstocht veilig vervolgen. Wel met een boete van de politie op zak.