Brand bij bouwbedrijf aan AmpÃ¨relaan in Drachten

Brand bij bouwbedrijf aan Ampèrelaan in Drachten

Publicatie: za 04 juli 2020 16.16 uur

DRACHTEN - De brandweer van Ureterp en Drachten rukten zaterdag even na 16.00 uur uit voor een brand bij bouwbedrijf Stornebrink aan de Ampèrelaan in Drachten.

Bij aankomst van de brandweerlieden was er niet zo veel te zien maar bij het binnentreden van één van de loodsen kwam de rook gelijk vrij. Met een binnenaanval wordt de brand bestreden.

Het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw. Vanwege de hevige rookontwikkeling is er opgeschaald naar middelbrand. De brand was in één seperate bedrijfsunit ontstaan. In de nabijgelegen panden is veel rookschade ontstaan. De brand was binnen een half uur onder controle.

Er is veel roet- en rookschade ontstaan. Er zou papier in brand hebben gestaan.

