Toegangsweg naar centrum krijgt opknapbeurt

Publicatie: ma 29 juni 2020 14.35 uur

DRACHTEN - De zuidelijke toegangsweg naar het centrum van Drachten krijgt een flinke opknapbeurt. De klus is geraamd op zo'n 2.7 miljoen euro. De aanleiding voor het werk is het riool onder het fietspad. Deze moet vervangen en vergroot worden en kan alleen onder de weg worden aangelegd. Ook komt er een regenwaterriool. Bovendien is de asfaltweg ook aan vervanging toe. Het is volgens het gemeentebestuur dus handig om alles in één keer aan te pakken.

In het nieuwe plan krijgt de weg van de afslag naar het Kiryat Onoplein tot aan Laweirotonde, een 30 km/uur uitstraling. Het huidige asfalt krijgt mogelijk een roodbruin 'baksteenmotief', om het duidelijker te maken dat de snelheid hier omlaag moet. Echte baksteen heeft geen voorkeur in verband met mede het zware verkeer dat er over heen rijdt. Daarnaast wordt de gehele weg voorzien van een degelijke fundering, zodat de gehele weg de hedendaagse aslasten aankan.

Bij verpleeghuis Bertilla zal een zebrapad met vluchtheuvel worden gerealiseerd. Het zebrapad bij de Zuiderbegraafplaats komt te vervallen. Ook wordt er langs de weg een nieuwe bomenlaan met 50 bomen geplant met ruime plantvakken en bomengranulaat onder de parkeervakken. Hierdoor kunnen de bomen optimaal gedijen in een bebouwde omgeving. (voorbeelden van soortgelijke locaties zijn o.a. de Splitting en Stationsweg).

De lantaarnpalen krijgen mogelijk een luxere uitstraling die Drachtsters inmiddels kennen van de Splitting en Ureterpvallaat (€ 87.000) of die van de Stationsweg (€ 318.000). De raad moet hierover beslissen. De lichten zijn nog niet aan vervanging toe dus er kan ook gekozen worden om voorlopig niets te doen.

De werkzaamheden starten naar verwachting volgend jaar. De gemeenteraad moet nog beslissen over een deel van het budget.

FOTONIEUWS