Lage coronacijfers, wel besmettingen in zorgcentra

Publicatie: vr 26 juni 2020 13.36 uur

LEEUWARDEN - Voor het eerst in zes weken is een bewoner van een Fries woonzorgcentrum positief getest op corona. Dat meldt de GGD. Een medewerker van Meckama State in Kollum bleek eveneens het virus te hebben. Waar verder alle cijfers laag bleven, vielen alleen deze ontwikkelingen de afgelopen week op.

Over de hele linie beleefde Friesland de rustigste coronaweek sinds iedereen met klachten zich vanaf 1 juni kon laten testen. Er waren vier mensen bij wie het virus is vastgesteld. Vorige week waren dit er nog 9. De afgelopen week zijn in Leeuwarden, Drachten en Sneek 1480 mensen op corona getest (vorige week 1369). Minder dan een half procent bleek het virus te dragen. Met het warme weer liep de temperatuur in de testtent in Leeuwarden te hoog op. Vandaar dat een deel van de tests is verplaatst naar Drachten.

Het laatste sterfgeval van iemand met corona dat bij de GGD is gemeld, dateert van 2 juni. In totaal zijn er in Friesland 69 mensen overleden aan corona. Bij 614 inwoners is het virus aangetroffen. Er waren deze week geen ziekenhuisopnames.

Scholing

Van de versoepelingen van de laatste weken is geen effect terug te vinden in de testcijfers. Dat geeft nog geen garantie voor de komende periode. Een nieuwe coronagolf is niet uit te sluiten. Om daar goed op voorbereid te zijn, treft de GGD een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo komt er extra scholing voor leidinggevenden en medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen. De ervaringen van de afgelopen periode komen hierbij aan de orde.

Verder blijft het van belang om afstand te houden, handen te wassen en bij klachten thuis te blijven en via 0800-1202 een test aan te vragen.