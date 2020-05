Dit lag er op bodem van Burgumer strandje

Publicatie: di 26 mei 2020 16.00 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel en medewerkers van Caparis gingen dinsdag aan de slag met een inspectie van het Burgumer strandje. Meerdere kinderen hadden zich vorige week bezeerd door scherpe voorwerpen op de bodem.

Het was nog een hele operatie want eerst moesten de vissen uit de vijver worden gehaald. Deze kregen een plekje in de naastgelegen poel. Daarna gingen de Caparis-medewerkers op zoek naar scherpe voorwerpen. Een kar vol voorwerpen was het eindresultaat.

Het Burgumer strandje en vijver is vanaf woensdag weer geopend. Aan het einde van de middag was de inspectie klaar en stroomde de leeggepompte vijver weer vol met water. Omdat het een natuurvijver is, blijft het altijd raadzaam om de kinderen waterschoentjes te laten dragen.

Benieuwd naar de vondsten? Bekijk de video.