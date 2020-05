Kinderen gewond door gebroken glas in water

Publicatie: vr 22 mei 2020 12.35 uur

BURGUM - Op Hemelvaartsdag zijn in elk geval vier kinderen gewond geraakt door gebroken glas in het water van het Burgumer strandje. Een verontruste ouder laat dat deze site weten. Ook heeft ze geprobeerd de gemeente te bellen maar die is vrijdag gesloten.

Haar dochter liep donderdag een snee in de ondervoet op tijdens het spelen in het water. Een ander zwemmertje kreeg een snee in de pols toen hij met de armen over de bodem bewoog. Hij is behandeld bij de Dokterswacht en kreeg twee kleine hechtingen.

Wat precies de oorzaak van de verwondingen is, is onduidelijk maar het lijkt op glas of andere scherpe voorwerpen op de bodem van het water. Naar aanleiding van dit nieuwsbericht liet een andere ouder rond 13.00 uur van zich horen: "Mijn zoon had gisteravond een snee opgelopen bij het nieuwe strandje. Volgens hem lagen er takken op de bodem." Haar advies is om de kinderen schoentjes te laten dragen.