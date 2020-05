Auto met gezin eindigt in greppel langs N357

Publicatie: do 21 mei 2020 14.15 uur

BLIJE - Een automobilist is op Hemelvaartsdag even voor 13.00 uur in een greppel beland langs de Ljouwerterdyk (N357). Het betrof een eenzijdig ongeval ter hoogte van de afslag Blije.

De politie en een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. In de auto zat een gezin met kinderen. Een berger heeft het voertuig uit de droge sloot getakeld.

