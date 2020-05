Flatbewoonster opgepakt voor brandstichting

Publicatie: wo 20 mei 2020 13.44 uur

DRACHTEN - Een 43-jarige bewoonster van een flat aan de Berglaan in Drachten is dinsdagavond door de politie opgepakt voor brandstichting. Een getuige zou hebben gezien dat de vrouw een poging tot brandstichting deed en ze is daarna door de politie aangehouden. Ze is ingesloten in verband met verhoor en het politieonderzoek.

Twee brommobielen, containers, een schutting en een conifeer moesten het in de afgelopen weken ontgelden. Het was duidelijk dat er een pyromaan actief was. Het is afwachten of de vrouw alles op haar kerfstok heeft staan.