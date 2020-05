Dronken Leeuwarder ramt geparkeerde auto's

Publicatie: di 05 mei 2020 10.36 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige automobilist uit Leeuwarden heeft maandagnacht in de wijk Heechterp meerdere geparkeerde voertuigen geraakt. De man was dronken. De politie werd om 2.00 uur gebeld en de auto van de Leeuwarder werd leeg aangetroffen in de Ribesstraat.

De man had op de Magnoliastraat en de Schieringerweg met zijn auto 4 geparkeerde voertuigen geraakt. Hij was daarna uitgestapt en richting de Vrijheidswijk gelopen. De getuige, die de politie had gebeld, had een goed signalement gegeven en agenten konden zodoende de man op de Canadazenlaan aanhouden.

Aan het bureau blies hij 1015 Ug/l. Het rijbewijs van deze 35-jarige Leeuwarder werd ingevorderd.